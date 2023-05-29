AK Parti Milletvekilleri Bingöl'de Vatandaşlara Hitap Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından, Bingöl milletvekilleri vatandaşlara hitap etti. Kalabalığa hitap eden AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, "Vatandaşlar bu konuda duyarlılığını ortaya koymuş, gelecek noktasında emin ellere anahtarı vermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin ikinci turunda yeniden seçilmesinin ardından, Bingöl'de milletvekilleri vatandaşlara hitap etti. Türkiye'deki yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirten AK Parti Milletvekili Zeki Korkutata, Cumhur İttifakı'nın vekilleri olarak çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Korkutata, "Türkiye'de altyapı yatırımları ve diğer gelişmelerde AK Parti'nin sağladığı ivme, sürdürdüğü hizmet anlayışı kesintiye uğramadan devam edecektir. Türkiye büyük badireleri atlatarak bu noktalara geldi. Bundan sonra da bu badireleri geride bırakmış olarak milletimizin ekonomik refahını büyütmek ve daha ileriye götürmek için hep birlikte Cumhur İttifakı olarak mecliste gayret göstereceğiz. Birinci turda milletimizin göstermiş olduğu yüksek teveccühle 323 milletvekili bundan sonra mecliste yasama faaliyetleriyle milletimizin hissiyatına tercüman olacak, milletimiz ile ilgili güzel kararlar almak için çok ciddi gayret gösterecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir ekonomik dönem mesajı verdiğini belirten AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, "Bizler bir şey yaparken geçmiş günümüze kadar bir kriter koyduk. Gelin bu ümmeti üzmeme noktasında birliğimizi, beraberliğimizi ortaya koyalım dedik. Bunu koyarken de ne yaptık, dedik ki yeniden bir sahne, yeniden bir diriliş, yeniden varoluş. Dün cumhurbaşkanımız konuşmaları bütün Türkiye'deki kesimleri kucaklayacak bir konuşma sergilerken, nasıl ki faizi yerle bir ettik ekonomide de yeniden bir dönem oluşturacağız dedi. Bu dönemi oluştururken de tünelin ucundaki ışığı görerek söylüyoruz. Bunlar heybeden konuşulan laflar değildir. Vatandaşlar bu konuda duyarlılığını ortaya koymuş, gelecek noktasında emin ellere anahtarı vermiştir. İnşallah bizler de sizlere laik olma noktasında en güzel şekilde yerine getireceğiz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023