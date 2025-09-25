AK Parti Milletvekilleri Beylikdüzü'nde Vatandaşlarla Buluştu

' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' etkinliği kapsamında AK Parti İstanbul Teşkilatı tarafından hazırlanan programda AK Partili 5 milletvekili, Beylikdüzü ilçesinde sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında 39 ilçede sahaya çıkan milletvekilleri ve teşkilat mensupları sokakta vatandaşlarla bir araya geldi. Beylikdüzü ilçesinde de düzenlenen programda, AK Partili 5 milletvekili, Vahit Kirişçi, Mehmet Umut Tuncer, Hüseyin Altınsoy, Rukiye Toy ve Rümeysa Kadak öncülüğünde vatandaşlarla bir araya gelindi. AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantı sonrasında sabah erken saatlerde sahaya inen vatandaşlar, esnaf ziyaretleri, cami ziyaretleri, huzur ve sivil toplum kuruluşlarına gitti. Ziyaretlerde vatandaşlarla uzun süre sohbet eden milletvekilleri, sorunlarını, soruları ve önerileri dinleyip çözümü için notlar aldı.

"Daha iyisini yapmak hepimizin görevi"

Ziyaretler sonrasında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Vahit Kirişçi, "Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında vatandaşlarımızla burada İstanbul Beylikdüzü'nde teşkilat mensubu kardeşlerimizle hep birlikte sahadayız. 39 ilçemizin tamamında bu çalışmalarımız var. İstanbul Türkiye'nin bir mozaiği gibi genel resmini ortaya koyuyor. Doğal olarak hem sahada bu gelişmeleri hem de onların bize yöneteceği soruları hem de onlardan almış olduğumuz ilhamla da bundan sonraki çalışmalarımız inşallah yürütüp sevk ve idare edeceğiz. Ben şahsen vatandaşların çok olumlu tepkileri ile karşılaştım. Vatandaşlarımızda tabii ki istek ve arzularda var bunlarda çok doğal. Daha iyisini yapmak hepimizin görevi. Hazırda bir iyilik var üzerine bir şey koymamız gerekiyor. Bununda çabası içerisinde olacağız" dedi.

"Vatandaşlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz"

Program kapsamında huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret eden AK Parti Milletvekili Rukiye Toy, "Burada genel merkezimizin yaz boyu uyguladığı bir çalışmanın ürünü olarak buradayız. 81 ilimiz de tüm milletvekili arkadaşlarımızla beraber yaz boyunca çalışmalar yaptık. Tüm illerimizi ilçelerimizi ziyaret ettik. Vatandaşlarımızı dinledik. Vatandaşlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı da inşallah yürüteceğiz. Beylikdüzü ilçe teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Esnaflarımızı ziyaret ettik. Şimdi de kıymetli yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın selamını iletmek için buradayız" diye konuştu. - İSTANBUL