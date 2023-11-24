AK Parti Milletvekilinin Faşistlik İddiası Tartışmalara Yol Açtı

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakkındaki sözleri muhalefet milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Tartışma Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşandı.

Ak Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tek parti faşistlerinin, kendilerini imtiyazlı gören bir avuç siyasi ve ekonomik seçkinin değil, 86 milyonun devletidir" sözleri tartışmalara neden oldu. Muhalefet milletvekilleri, " Türkiye'nin hangi cumhurbaşkanı faşist" diyerek Kırkpınar'a tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurum ve kuruluşların 2022 yılı Sayıştay raporları, 2022 yılı kesin hesabı ve 2024 yılı gider bütçeleri görüşülüyor. Komisyonda söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tek parti faşistlerinin, kendilerini imtiyazlı gören bir avuç siyasi ve ekonomik seçkinin değil, bu devlet 86 milyonun devletidir" ifadelerini kullandı. Muhalefet milletvekilleri bu sözlere tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Tek parti faşisti kim? Adını koy. Sözünü geri al. Türkiye'nin hangi cumhurbaşkanını faşistlikle suçluyorsun? Hangi cumhurbaşkanı faşist? Öyle laflar kullanamazsın. Türkiye'nin hiçbir cumhurbaşkanına faşist diyemezsin sen. Açıkla hangi cumhurbaşkanı olduğunu. Hangi cumhurbaşkanı söyle" dedi.

Yaşanan tartışma üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, oturuma 5 dakika ara verdi. Aranın ardından yeniden söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, konuşmasında kullandığı ifade ile Atatürk'ü kastetmediğine vurgu yaparak, "Açık oy, gizli tasnifin olduğu, 28 Şubatların olduğu, 27 Mayıslar gibi vesayetin ve askeri sistemlerin etkili olduğu dönemlerden, süreçlerden dolayı ülkemizin yaşadığı sıkıntılar var. Onları kast ederek konuşmamı sürdürmek istedim" dedi.

"Sözünüzü geri alacak mısınız?" sorusu üzerine Kırkpınar, "Sözümde herhangi bir şey yok" cevabını verdi. - ANKARA