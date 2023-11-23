AK Parti Milletvekili Ulaştırma ve Lojistik Yatırımlarını Övdü

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, ulaştırma ve lojistik altyapı alanında yapılan yatırımların ülkenin rekabet gücünü artırdığını ve ekonomiye büyük katkı sağladığını belirtti. CHP Milletvekilleri ise tren kazaları ve taşeron işçilerin durumunu eleştirdi.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, "Son 21 yılda AK Parti hükümetlerimiz ulaştırma ve lojistik altyapı alanlarında yapmış olduğu büyük yatırımlarla ülkemizin ulaştırma sektöründe rekabet gücünü artırmakta ve ülke ekonomisine doğrudan büyük bir katkı sağlamaktadır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekilleri söz aldı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 25 kişinin öldüğü Çorlu tren faciasının 17. duruşmasının da bugün yapıldığını ve savcının mütalaasının ardından duruşmanın 24 Ocak'a ertelendiğini söyledi. Davanın 5 yıldır sürdüğünü, 13 sanığın yargılandığını ancak tutuklu bulunmadığını anlatan Bakırlıoğlu, ek bilirkişi raporuna göre Devlet Demiryolları'nın asli kusurlu olduğunu öne sürdü.

Ankara'da yaşanan iki ayrı tren kazasına da değinen Bakırlıoğlu, "Faili hiç değişmiyor. Fail Devlet Demiryolları, fail Bakanlığınız. Mağdurlar da hiç değişmiyor, mağdurlar da ne yazık ki bu ülkenin insanları." diye konuştu.

Bakırlıoğlu, sorumluların korunduğunu ve cezasız kaldığını ileri sürerek, "Çorlu tren kazasındaki cezasızlık Ankara tren faciasının sebebidir; Ankara tren faciasındaki cezasızlık da belki de yarın, umarım olmaz Allah korusun, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda meydana gelebilecek bir facianın nedeni olabilir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, "Son 21 yılda AK Parti hükümetlerimiz ulaştırma ve lojistik altyapı alanlarında yapmış olduğu büyük yatırımlarla ülkemizin ulaştırma sektöründe rekabet gücünü artırmakta ve ülke ekonomisine doğrudan büyük bir katkı sağlamaktadır." dedi.

Kara yolu ulaşımında Türkiye'deki yol uzunluğunun arttığını anlatan Gülsoy, demir yolunun da küresel anlamda etkisini artarak sürdürdüğünü ve ulaştırma sektörü içerisinde her geçen gün daha fazla önem kazandığını kaydetti.

Gülsoy, demir yolunun artan önemine istinaden Türkiye'de özellikle kent içi raylı sistemler ve hızlı tren işletmeciliğine yönelik yatırımların her geçen gün arttığını, Türkiye'nin, 2003 yılından itibaren yürütülen hava ulaşımı politikaları ve faaliyetleriyle dünyanın en hızlı gelişme gösteren ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Denizciliğin gelişmesi ve kalkınması için birçok farklı yatırım yapıldığını anlatan Gülsoy, "Kabotaj taşımacılığını canlandırması maksadıyla 2004 yılında başlatmış olduğumuz ÖTV'siz yakıt uygulaması sayesinde sektöre 10,99 milyar Türk lirası destek sağlamış bulunmaktayız." diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde 14 bin, TCDD, Devlet Hava Meydanları ve PTT bünyesinde ise 17 bin taşeron işçi bulunduğunu ifade ederek, bu işçilerin kadrosunun verilip yaptıkları işe uygun ücret almalarının sağlanmasını istedi.

Niğde Havalimanı'nın temelinin 1996'da atıldığını ancak yapımının bitirilemediğini dile getiren Gürer, bu projenin ne zaman tamamlanacağını sordu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Türkiye'de ulaştırma altyapısının entegre bir yaklaşımla çok boyutlu ve çok fonksiyonlu olarak yeniden ele alınması gerektiğini ifade ederek, "Dünya, önümüzdeki yıllarda akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış akıllı kentlerle dolu olacaktır. Ülkemizin bu rekabette istenilen seviyeye gelebilmesi için akıllı ulaşım sistemleri uygulamalarında kullanılan cihazları, yazılımları ve diğer ekipmanları mümkün olduğu kadar ithal etmeyip kendisi üretmesi gerekmektedir." dedi.