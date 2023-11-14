AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğini açıkladı. Bayram, ayrıca Türkiye'yi temsil etmek üzere uluslararası film festivallerine katılacaklarını belirtti.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğini söyledi.

Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Latin Amerika ülkelerinden Venezuela ve Meksika'da ilk defa bir Türk film festivalini gerçekleştirdiklerini; kendi hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filminin gösterimini yaptıklarını, 18 Kasım Cumartesi günü de Kırgızistan'daki uluslararası film festivaline katılarak Türkiye'yi temsil edeceklerini bildirdi.

Yaklaşık bir ay önce de İstanbul'da Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın düzenlediği programa katılarak filmin gösterimini yaptıklarını belirten Bayram, "Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Maşalyan tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildim. Bu ülkemizin temsili ve tanıtımı için önemli bir konudur. Ben bu güzel adaylıktan dolayı Sayın Maşalyan ve bütün camiaya, her daim destekleyen aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Erzincan'ın bir dağ köyünde başlayan yolculuk dünyaya umut olmuş ve dünyayı sarmış, başa konmuş ve akın akın da devam ediyor." diye konuştu.

Bayram, Altın Küre Film Festivali'nde de aday olduklarını, burada da Türkiye'yi temsil etmeyi umduklarını belirtti.

Ak Parti'ni engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın mücadelesini anlatan "Buğday Tanesi" filmi, birçok yerde gösterime girmişti.