AK Parti Milletvekili Serkan Bayram'a 'Avrupa Ekonomik Senatörü' Ünvanı Verildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, engelliler için yaptığı çalışmalar nedeniyle kendisine "Avrupa Ekonomik Senatörü" ünvanı verildiğini bildirdi.

Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, engelli bir parlamenter olarak engelli bireylerin sosyal hakları için gösterdiği çabalar ve engelli bir bireyin hayata tutunma mücadelesini anlatan Buğday Tanesi filminin çekimine vesile olduğu için Avrupa Ekonomi Senatosu tarafından kendisine "Avrupa Ekonomik Senatörü" ünvanı verildiğini belirtti.

Avrupa'da 300'ye yakın üye ile sınırlı olan senatörlük makamının, uluslararası alanda her türlü ekonomik anlamda gelişmeyi, temsiliyeti ve yatırımları ifade ettiğini belirten Bayram, "Avrupa'da çeşitli alanlarda üstün başarı gösteren ülkelerin temsilcilerine senatörlük veriliyor. Bizi de engelliler için yaptığımız mücadeleden dolayı, onlar için hazırladığımız Buğday Tanesi filmi için bu göreve layık gördüler. Bu hepimizin başarısıdır. Milletimiz ve ülkemiz için güzel bir gelişmedir. TBMM'nin bir üyesi olarak Türkiye'yi her platformda en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

Buğday Tanesi filminin Türkiye'de çok beğenildiğini, dijital platformların yanı sıra THY'nin uçakları ile hızlı trenlerde de gösterildiğini dile getiren Bayram, filmin gösterimi için 50'ye yakın ülkeden davet aldıklarını kaydetti.

Türkiye'de 10 milyona yakın engelli olduğunun altını çizen Bayram, "Engelliler Bakanlığının kurulması elzemdir. İnşallah Türkiye bu alanda dünyaya örnek olacaktır. Engelliler artık öğretmen, hakim olabiliyor. İnşallah bundan sonra engelli kaymakamları, valileri, bakanları göreceğimiz bir yüzyıl olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.