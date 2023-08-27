AK Parti Milletvekili Sarıçam Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kula ve Geçitağzı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Sarıçam, vatandaşların isteklerini dinleyerek AK Parti'nin milletin partisi olduğunu vurguladı.