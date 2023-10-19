AK Parti Milletvekili Refik Özen, Aliya İzzetbegoviç'i anma toplantısında konuştu

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 20. yılında rahmet, minnet ve şükranla andığını söyledi.

Özen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliam ve soykırımın herkesin yüreklerini sızlattığını belirtti.

Gazze'deki katliamın, "insan haklarının ve demokrasinin beşiği ve sözde medeni olduğunu iddia eden Batı dünyasının sessizliğinde ve himayelerinde gerçekleştiğinin" altını çizen Özen, "Aslında bu yaşadıklarımız ilk değil ve insanlık sessiz kaldıkça son da olmayacak. Yakın tarihimizde 1992-1995 yılları arasında Bosna Hersek'te de buna benzer bir acı tabloyu görmüştük." dedi.

Özen, şöyle devam etti:

"Bosnalı Müslümanlar Avrupa'nın ortasında katledilirken 'unutulan soykırım tekrarlanır' demişti bilge lider Aliya. Bugün Kudüs ve Gazze'ye baktığımızda görüyoruz ki sadece unutulan katliam ve soykırımlar değil, hesabı sorulmayan katliamlar da tekrarlanıyor. İşte böyle bir ortamda karanlığın en yoğun olduğu durumda aynı bugün olduğu gibi tıkalı kulaklara binbir zahmetle halkının haklılığını anlatmak için çaba sarf eden şiddetli bir sesti Aliya."

Refik Özen, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 20. yılında rahmet, minnet ve şükranla andığını ve Aliya'nın bıraktığı emanete sahip çıkacaklarını sözlerine ekledi.