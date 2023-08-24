AK Parti Milletvekili Kırklareli Ticaret Borsasını Ziyaret Etti
Politika Haberleri
AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Ticaret Borsasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Borsa Başkanı Turhan Altıntel, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek Sarıçam'a teşekkür etti.
AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Ticaret Borsasını ziyaret etti.
Sarıçam ziyarette Borsa Başkanı Turhan Altıntel ile sohbet edip çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Altıntel ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üreticin yanında olan Sarıçam'a teşekkür etti.
Kırklarelispor'dan bilet açıklaması
TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor ile 1461 Trabzon FK karşılaşmasının bilet fiyatları açıklandı.
Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, 27 Ağustos Pazar günü Atatürk Stadı'nda 1461 Trabzon FK maçından elde edilen gelirin takım oyuncularına prim olarak ödeneceğini belirtildi.
Takımın desteklenmesi çağrısının yapıldığı açıklamada, seyirciler maça davet edildi.