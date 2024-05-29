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AK Parti Milletvekili İsrail'in Saldırılarını Kınadı

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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanları hedef alan saldırılarının insanlığın vicdanını kanattığını söyledi. Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, dünya tarihinin en büyük katliam ve soykırım girişimlerinden biri olduğunu ifade etti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanları hedef alan saldırılarının insanlığın vicdanını kanattığını söyledi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, dünya tarihinin en büyük katliam ve soykırım girişimlerinden biri olduğunu ifade etti.

İsrail'in yıllardır Filistin topraklarında insanlık suçu işlediğini vurgulayan Açıkkapı, "İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanları hedef alan saldırıları insanlığın vicdanını kanatıyor. Bir terör örgütü gibi hareket eden İsrail'in bugün Gazze'de yürüttüğü katliamlar, maalesef sadece bugüne özgü değildir. Sabra ve Şatila katliamları, Deir Yassin köyünde yaşanan vahşet, Batı Şeria'ya yönelik devlet eli ve fanatik Yahudilerce düzenlenen saldırılar, cami katliamları ve daha nice olaylar, İsrail'in insanlık suçu işlediğinin en bariz örnekleridir." diye konuştu.

İsrail'in son olarak Refah bölgesine saldırı düzenlediğini anımsatan Açıkkapı, saldırılarda masum insanların sığındıkları çadırlarda diri diri yanarak can verdiğini kaydetti.

Açıkkapı, İsrail'e destek veren Avrupa ülkeleri, ABD ve soykırıma sessiz kalanların da bu suça ortak olduğunu belirtti.

Milli Güvenlik Kurulu kararlarına da değinen Açıkkapı, "Manifesto niteliğinde olan MGK Bildirisinde, dosta güven, düşmana korku verilmiştir. Coğrafyamızda tehlikeli oyunlar oynayan terör örgütlerine ve onları himaye edenlere, bölgemizde uygulamaya koymaya çalıştıkları hain planlara müsaade edilmeyeceği ilan edilmiştir." dedi.

Kaynak: AA / Politika

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