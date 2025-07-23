AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Orman Yangını Açıklaması

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Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ekiplerin yangınla mücadele için çalıştığını bildirdi.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili olarak, "Gelişmeleri anbean izliyor, ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangını söndürmek çok sayıda ekip seferber olurken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Milletvekili Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Seyitgazi ilçemizde meydana gelen orman yangını hepimizi derinden üzmüştür. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerimiz sahada canla başla çalışmaktadır. Gelişmeleri anbean izliyor, ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde süreci yakından takip ediyoruz. Ormanlarımızı korumak hepimizin görevi. Geçmiş olsun Seyitgazi! Rabbim beterinden korusun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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