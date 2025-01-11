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AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan CHP Genel Başkanı Özel'e Tepki

AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan CHP Genel Başkanı Özel'e Tepki
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kırmızı kart' göstermesi üzerine yaptığı açıklamalarda, bu durumu eleştirerek eğlenceli bir dille yanıt verdi.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kırmızı kart' göstermesi hakkında, "Bir sonraki mitingde de cebinden tavşan çıkartarak bizi çok zor durumlara sürükleyecekmiş" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Mersin'de katıldığı toplu açılış töreninde elindeki kırmızı kartı gösterip iktidara 'kırmızı kart' gösterilmesi çağrısında bulunmuştu. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Başkan Özel'in çağrısıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Milletvekili Hatipoğlu, açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kırmızı kartına yorumum, 'orantılı zeka' olacak. Artık neyle orantılarsınız sizlere bırakıyorum. CHP'li kardeşlerime bir de sürpriz iletiyim, zihni sinir genel başkanınız bir sonraki mitingde de cebinden tavşan çıkartarak bizi çok zor durumlara sürükleyecekmiş. Hadi yine iyisiniz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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