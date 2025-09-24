AK Parti Milletvekili Hatipoğlu: 'Milli Üretim, Yarınlarımızın En Büyük Güvencesidir'

Eskişehir'de TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü'nde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Milli üretim, yarınlarımızın en büyük güvencesidir" dedi.

'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı' çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığı tarafından program düzenlendi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun da katıldığı basın toplantısıyla başlayan program, TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü ziyareti ile devam etti. Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Burada yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldık. Ülkemizin üretim gücünü, sanayisini ve istihdamını daha da ileri taşıyacak projeleri yerinde inceledik. Milli üretim, yarınlarımızın en büyük güvencesidir" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR