AK Parti Milletvekili Hatipoğlu: 'Milli Üretim, Yarınlarımızın En Büyük Güvencesidir'

Güncelleme:
Eskişehir'de TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, milli üretimin önemine dikkat çekti ve yapılan projeleri inceledi.

'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı' çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığı tarafından program düzenlendi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun da katıldığı basın toplantısıyla başlayan program, TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü ziyareti ile devam etti. Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Burada yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldık. Ülkemizin üretim gücünü, sanayisini ve istihdamını daha da ileri taşıyacak projeleri yerinde inceledik. Milli üretim, yarınlarımızın en büyük güvencesidir" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
