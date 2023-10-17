AK Parti Milletvekili: Gazze'de insanlık katlediliyor

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Gazze'de insanlığın katledildiğini, Filistin halkının bir soykırımla karşı karşıya olduğunu söyledi. Aydın, Siyonizm'in üçüncü dünya savaşını başlatmak üzere olduğunu belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Gazze'de insanlığın katledildiğini, Filistin halkının bir soykırımla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Aydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Siyonizm, üçüncü dünya savaşını başlatmak üzere." dedi.

Filistin topraklarındaki seneler içerisinde yaşanan değişime işaret eden Aydın, "Özellikle Gazze'de şu an insanlık katlediliyor. Filistin halkı bir soykırımla karşı karşıya." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Aydın, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da bankamatik kuyruklarına koşanlar, fosfor bombaları altında bile ülkelerini terk etmeyen Filistinlilere 'topraklarını sattılar' diyorlar. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, NATO nerede? İnsanlık nerede? Uluslararası toplum nerede? CNN, BBC nerede? Sivil toplum örgütleri nerede? 7 ağaç için sokaklara dökülenler nerede?"

Aydın, Ortadoğu'ya kalıcı barışın gelmesinin ancak İsrail-Filistin sorunun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkün olduğunu vurguladı.