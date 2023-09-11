AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Down sendromlu çocukları ziyaret etti

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Down Sendromlu Melekler Derneği'ni ziyaret ederek dernek başkanı Şirin Hodakoğlu ile görüştü. Daha sonra dernek bünyesindeki DOSEM Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Nasıroğlu, Down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. Ardından kentteki temasları kapsamında Atatürk Parkı'nda inşası süren Kardeşlik Camisi ve sosyal yaşam alanında inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.