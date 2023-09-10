AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman'daki okulları ziyaret etti

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde Dijital Sektörde Ben de Varım Projesi (DSB) uygulama alanları incelendi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti.

Milletvekili Nasıroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile TOBB Güzel Sanatlar Lisesi ve Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, Dijital Sektörde Ben de Varım Projesi (DSB) uygulama alanlarını inceledi.

Nasıroğlu, ziyaretlerde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.