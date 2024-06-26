AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, DEM Parti'ye çağrıda bulundu

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, DEM Parti'nin Kandil uzantılı siyasi anlayıştan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun Türkiye- Portekiz maçı sonrası Portekiz'i kutlamasına tepki gösterdi.

"Ben Ferhat Encu'nün paylaşımına tepki gösterdim. DEM Parti'li milletvekilleri bundan rahatsız oldu." diyen Açıkkapı, "Bu milletin gelirleriyle maaş alanlar, bu ülkenin, vatanın havasını soluyanlar millete karşı yanlış yapamazlar. Bu ülkeye, bu ülkenin birliğine, beraberliğine, toprak bütünlüğüne mutlaka ama mutlaka saygı duymak zorundalar." şeklinde konuştu.

DEM Parti'nin, Kürtlerin temsilcisi olmadığını ifade eden Açıkkapı, "DEM Parti'nin Kandil uzantılı siyasi anlayıştan vazgeçmesi gerekir. Kürtlere acı veren ve gözyaşı döktürenlerin değirmenlerine su taşımayı artık bırakması gerekir." dedi.