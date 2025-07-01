AK Parti Milletvekili Dusak'tan Hazreti Muhammed Karikatürüne Sert Tepki

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, bir derginin Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlamasını 'nefret suçu' ve 'provokasyon' olarak nitelendirerek. 'Bu tür pervasızlıklar hafife alınamaz.' dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, bir dergide Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin, "Bu eylem, doğrudan dini değerlere yöneltilmiş bir nefret suçu, planlı bir provokasyon ve toplumsal barışı hedef alan ahlaksız bir teşebbüstür." dedi.

Dusak, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

Dini ve manevi hassasiyetlere karşı sergilenen bu tür "pervasızlıkların" hafife alınamayacağını dile getiren Dusak, "Bu alçak yayın ne ifade özgürlüğüyle ne de sanatın evrensel diliyle izah edilebilir. Bu eylem, doğrudan dini değerlere yöneltilmiş bir nefret suçu, planlı bir provokasyon ve toplumsal barışı hedef alan ahlaksız bir teşebbüstür." ifadelerini kullandı.

Hiçbir özgürlüğün bir başkasının kutsalına hakaret etme hakkını vermediğini, hiçbir sanat anlayışının Hazreti Muhammed'e saygısızlığı meşrulaştıramayacağını vurgulayan Dusak, söz konusu "hadsiz yayının" doğrudan sosyal barışı hedef alan, halkı kin ve nefrete sevk etmeye yönelik bir içerik olduğunu söyledi.

Tüm basın mensuplarını, basın organlarını ve kültür sanat camiasını toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çağıran Dusak, "Peygamber Efendimize karşı gerçekleştirilen bu çirkin eylemlere asla taviz vermeyeceğiz. Dinimize, değerlerimize, kutsalımıza yönelmiş hiçbir saldırıya sessiz kalmayacağız. Bu çirkinliği meşrulaştırmaya çalışan hiçbir anlayışa müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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