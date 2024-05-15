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AK Parti Milletvekili Dusak: Devletlerin Filistin Halkının Yanında Durması Gerekiyor

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Filistin halkının yanında durulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için devletlerin çalışması gerektiğini söyledi. Dusak, Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi ve Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarıldığı ve mülteci durumuna düşürüldüğü günün her yıl 15 Mayıs'ta anıldığını belirtti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Dünya'daki vicdan sahibi insanlar gibi devletlerin de Filistin halkının yanında durması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için var gücüyle çalışması gerektiğini söyledi.

Dusak, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yılı dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

15 Mayıs'ın Filistinliler tarafından "Nekbe Günü" olarak anıldığını ve İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından 1948 yılında yaşanan trajik olayları hatırlattığını dile getiren Dusak, "Filistinliler evlerinden zorla çıkarıldıkları ve mülteci durumuna düşürüldükleri günün hemen ertesi günü Nekbe olarak ilan ettiler ve her yıl 15 Mayıs'ta evlerine, bağımsızlıklarına kavuşma umudunu taze tutmaktadırlar." dedi.

Dusak, Osmanlı İmparatorluğu'nun Filistin topraklarından çekilmesiyle İngilizlerin himayesinde işgallerin başladığını, işgalle birlikte Filistin'de kan ve gözyaşının aktığını vurguladı.

İsrail Devleti'nin ilan edilmesinin ardından Filistin halkının büyük bir trajedi yaşadığına dikkati çeken Dusak, "Uygulanan politikalar sonucu milyonlarca Filistinli zorla yerinden edildi, mülteci durumuna düştü. Bu süreçte yaşananlar sadece bir göç olayı değil, aynı zamanda katliam olarak nitelendirilebilecek bir işgalin parçasıydı. Filistin halkının toprakları, evleri ve yaşam alanları ellerinden alındı, aileler parçalandı ve bir halkın tarihi, kültürü ve kimliği yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı." diye konuştu.

Dusak, milyonlarca Filistinli'nin yanlarına sadece evlerinin anahtarlarını alarak Lübnan, Ürdün, Suriye ve dünyanın dört bir yanındaki mülteci kamplarında yaşamaya başladığını, kalanların ise daha kötü bir durumda hayatlarını sürdürmek zorunda kaldığını kaydetti.

Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olduğunu hatırlatan Dusak, her platformda Filistin'in haklı davasında yanında durmaya devam edeceklerini belirtti.

Dusak, "Dünya'daki vicdan sahibi insanlar gibi devletleri de asil Filistin halkının yanında durmaya, onların haklı mücadelesine destek vermeye ve bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması için var gücüyle çalışmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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