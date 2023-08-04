AK Parti Milletvekili Derya Ayaydın, Fatih'te Teşekkür Ziyaretlerinde Bulundu

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından Fatih'te teşekkür ziyaretlerinde bulundu. Yaklaşan yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Ayaydın, '5 yılda CHP'nin büyükşehirde neler yaptığına şahitlik ettik. Daha güzel bir Türkiye için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de alarak yolumuza devam edeceğimize inanıyorum' dedi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından Fatih'te teşekkür ziyaretlerinde bulundu. Yaklaşan yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Ayaydın, "5 yılda CHP'nin büyükşehirde neler yaptığına şahitlik ettik. Daha güzel bir Türkiye için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de alarak yolumuza devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

Ak Parti milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatile girmesi ile yeniden sahaya indi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için esnaf ile vatandaşlara teşekkür ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da Fatih'te bulunan Silivrikapı, Sümbülefendi ve Kocamustafapaşa mahalle muhtarlıklarını ziyaret etti. Daha sonra Ramazan Efendi Camii'nde ders gören öğrencilerle bir araya gelen, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Ayaydın, çözüm önerilerini sundu. Mardin Dernekler Federasyonu'nda (MARDİNFED) hemşehrileriyle buluşarak ziyaretlerini tamamlayan Ayaydın, yaklaşan yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu.

"Her milletvekili kendi bölgesinde çalışmaya devam ediyor"

AK Parti Milletvekili Derya Ayaydın, "Seçimleri kazandık ama biz durmuyoruz. Meclis de tatile girdi. Biz durmuyoruz. Her milletvekili kendi bölgesinde çalışmaya devam ediyor. Bugün biz Fatih'teyiz. Halkımızla buluşmaya devam ediyoruz. Kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hem de kendilerinden gelen bir dert ya da sıkıntı varsa destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Dertlere çözüm bulmaya devam ediyoruz"

Sahada AK Parti'ye karşı olumlu bir hava olduğunu söyleyen Ayaydın, "Seçim sonucunda bunu gördük. Cumhurbaşkanımızda ve milletvekili sayısında çoğunluğu alarak hep beraber tanıklık ettik. Sahaya tekrardan çıktık. Esnafımızın, muhtarlarımızın dertlerini dinleyerek yapılabilecek daha başka şeyler varsa onlara da çözüm bulmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"İstikrar ülkemiz için çok önemli"

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili konuşan Ayaydın, "Şu an sahadayız. Yaklaşan yerel seçimlerimiz var. Ona hız vermeye devam edeceğiz. İnşallah belediyelerde de, büyükşehirlerde de bize ait olmayanları da alarak devam edeceğiz. İstikrar ülkemiz için çok önemli. Belediyeleri de alarak daha olumlu bir şekilde ülkemizi nasıl daha iyiye taşıyacağımızı hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

"5 yılda CHP'nin büyükşehirde neler yaptığına şahitlik ettik"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alınması gerektiğini söyleyen Ayaydın, "Fatih hep AK Parti çoğunluklu bir ilçemizdi. Büyükşehir CHP'de. 5 yılda CHP'nin büyükşehirde neler yaptığına şahitlik ettik. Ben halkımıza inanıyorum. Nasıl genel seçimlerde bize olan inançlarını, güvenlerini gösterdilerse belediye seçimlerinde de aynı şekilde inançlarını göstererek daha güzel bir Türkiye için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de alarak yolumuza devam edeceğimize inanıyorum" dedi. - İSTANBUL