AK Parti Milletvekili Cüneyt Yüksel, Bahçeşehir semt pazarında seçim çalışması yaptı

AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Cüneyt Yüksel, Bahçeşehir semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek 28 Mayıs'taki seçimler için destek istedi. Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda büyük bir çoğunlukla seçimi kazanacağına inandığını söyledi.

Ak Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel Bahçeşehir'de semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlardan 28 Mayıs'taki seçim için destek istedi.

AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Prof.Dr. Cüneyt Yüksel, seçim çalışmalarına Bahçeşehir'deki semt pazarında devam etti. Yüksel, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SEÇİMİ KAZANACAĞINA İNANIYORUM"

Ziyaretinin adından konuşan Yüksel, "Dış basında bundan önce Türkiye demokrasisi için söylenenleri hatırlayın. Bugün geldiğimiz noktada dış basında da şöyle söyleniyor: 'Türkiye'de gerçekten demokrasi çok iyi işliyor'. Hem demokrasi hem de hukukun üstünlüğü iyi işliyor. Hukuk kurumları çok iyi görevini yaptı. Sonuç olarak baktığınızda ikinci turda cumhurbaşkanımızın büyük bir çoğunlukla seçimi kazanacağına inanıyorum" dedi.

"SAHADA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM ETTİK"

Milletin ilk turda iradesini yansıttığını ifade eden Yüksel, "Şimdi de ikinci turda milletimiz sandığa giderek cumhurbaşkanımızın büyük bir teveccühle seçilmesini sağlayacaktır. Biz de hemen sahada çalışmalarımıza devam ettik. Sahada cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccühün olduğunu gördük. Bazen vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımız terörün tam olarak yok edilmesini istiyor. Kuzey Suriye'de bir terör devletinin kurulmasına vatandaşımız kesinlikle razı değil. Bizim terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.

"MİLLETİMİZ PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜLMESİNE GEÇİT VERMEDİ"

Yüksel konuşmasının devamında, "Bir tarafta yerli ve milli bir hükümet, bir tarafta milleti için gece gündüz demeden çalışan bir cumhurbaşkanı var. Diğer tarafta kaos önerenler var. Seçimden önce parlamenter sisteme dönüşten bahsediliyordu. Milletimiz bir defa birinci turda milletvekili seçimlerinde bunun önünü tamamen kapatmış oldu. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahseden Akşener, 'Ben başbakan olacağım' diyordu. 'Bir oy bana, bir oy Kılıçdaroğlu'na' diyordu. Günün sonunda ne oldu? Milletimiz parlamenter sisteme dönülmesine geçit vermedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devam edilmesini söylemiş oldu" ifadelerini kullandı.

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