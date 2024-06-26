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AK Parti Milletvekili Cıngı: Teknik Personel ve Kalifiye Uzman İnsan Gücüne Olan İhtiyaç Artıyor

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AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, teknik personel ve kalifiye uzman insan gücüne olan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirtti. Cıngı, mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, teknik personel ve kalifiye uzman insan gücüne olan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirtti.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ekonomik, ticari ve sosyal gelişimi için mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılmasının stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Mesleki ve teknik eğitimin, öğrencilere işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerileri kazandırarak istihdam imkanlarını artırdığını dile getiren Cıngı, mesleki ve teknik eğitimin aynı zamanda işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirerek ekonomik kalkınmaya katkıda bulunduğunu ifade etti.

Son yıllarda eğitim standartları, öğretim metotları, laboratuvar imkanları ve teknolojik altyapının çok üst seviyelere gelmesine rağmen mesleki ve teknik eğitimin tercih edilme oranlarında istenilen seviyelere ulaşılamadığını anlatan Cıngı, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında mesleki eğitim oranları karşılaştırıldığında ülkemizin bu işe ne kadar fazla odaklanması gerektiği gözler önüne serilmektedir. Çocuklarımız ve gençlerimiz için ilk öğretim döneminde kişisel ilgi alanlarına, becerilerine ve gelecek planlarına göre en doğru eğitim yolunu seçmek durumundayız. Dolayısıyla mesleki ve teknik eğitim iş bulma imkanları yüksek, maliyeti düşük, pratik beceriler kazandıran ve geleceğe yönelik birçok fırsatlar barındıran avantajlı bir eğitim sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Lise eğitimine başlayacak öğrencilerimize tercihlerinde kendi kabiliyetlerine göre mesleki ve teknik anadolu liselerini kesinlikle düşünmelerini tavsiye ediyorum. Teknik personel ve kalifiye uzman insan gücüne olan ihtiyaç her geçen gün artmakta olduğundan mesleki ve teknik eğitim, onlara iş dünyasında yüksek talep gören beceriler kazandırarak başarılı bir kariyer yapma imkanı sunacak."

Kaynak: AA / Politika

Murat Cahid Cıngı Milletvekili AK Parti Kayseri Politika Ekonomi Güncel Haberler

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