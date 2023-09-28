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AK Parti Milletvekili Atay Uslu, Finike'deki Kafi Baba Türbesi ve Limyra Antik Kenti'ni ziyaret etti

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike ilçesindeki Kafi Baba Türbesi ile Limyra Antik Kenti'ni ziyaret etti. Uslu, türbe ve antik kent hakkında bilgi aldı.