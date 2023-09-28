AK Parti Milletvekili Atay Uslu, Finike'deki Kafi Baba Türbesi ve Limyra Antik Kenti'ni ziyaret etti
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike ilçesindeki Kafi Baba Türbesi ile Limyra Antik Kenti'ni ziyaret etti. Uslu, türbe ve antik kent hakkında bilgi aldı.
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike ilçesindeki Kafi Baba Türbesi ile Limyra Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Uslu, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ile Turunçova Mahallesi Yuvalılar mevkisindeki Kafi Baba Türbesi'ne geldi.
Türbe çevresindeki çalışmaları inceleyen Uslu, çocukluğunda atıl durumdaki türbenin çevresinde yenileme çalışması yapıldığını, türbeye ülkenin dört bir köşesinden ziyaretçi geldiğini ifade etti.
Ardından Limyra Antik Kenti ziyaret eden Uslu, kazı başkanı Dr. Martin Seyer'den bilgi aldı.
Kaynak: AA / Politika