AK Parti Milletvekili Ali İnci, Depreme Dayanıksız Binaların Dönüştürülmesi İçin Çağrıda Bulundu

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, depreme dayanıksız malzemeyle yapılan binaların acilen dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, vatandaşlara kentsel dönüşüme destek çağrısında bulundu. İnci, "Sizin can güvenliğiniz devlet için önemli." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, depreme dayanıksız malzemeyle yapılan binaların acilen dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, vatandaşlara kentsel dönüşüme destek çağrısında bulundu. İnci, "Sizin can güvenliğiniz devlet için önemli." dedi.

İnci, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin büyük bir bölümünün deprem kuşağı içinde yer aldığını söyledi. Türkiye topraklarının yüzde 66'sının, nüfusun yüzde 71'inin yüksek riskli deprem bölgesinde bulunduğuna işaret eden İnci, "Ülkemizin deprem başta olmak üzere, afetlere dirençli hale getirilmesi için tek çare kentsel dönüşüm çalışmalarıdır" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulduğunu hatırlatan İnci, diğer taraftan 6306 sayılı Kanun kapsamında yürütülen kentsel dönüşüm uygulamalarında dönüşüm sürecini uzatan ve durduran unsurlar gözden geçirilerek, bu kanunda değişiklik yapılmasını içeren bir düzenlemenin yasalaştığını belirtti.

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde koca şehirlerin yerle bir olduğuna dikkati çeken İnci, 1999 depremi sırasında Sakarya'nın Hendek ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yaptığını, depremin yıkıcılığına bizzat şahit olduğunu anlattı. O dönem belediye olarak kentsel dönüşüm için yaptıkları çalışmaları aktaran İnci, değiştirilmesi ve dönüştürülmesi gerekli olan binaların bekletilmemesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul dahil birçok ilde denizden alınan kumlarla yapılan binalar olduğunu belirten İnci, şunları kaydetti:

"Bunları acilen dönüştürmemiz lazım. Ama elimizi kolumuzu bağlayan, geciktiren kanunlar vardı. Tebligat Yasası'ndaki hükümler nedeniyle mahkemeler durduruyordu. 20 hissedarın 18'ini ikna etmişiz, 2'sinin itirazı nedeniyle durduruyorlardı. Şimdi salt çoğunlukla hızlı bir şekilde ruhsat alınmasını sağlayan bir düzenleme gerçekleştirdik. Bu kanun çok önemli. İkinci bir konutu olmayan hak sahibi dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik güzel düzenlemeler içeriyor. Biz bunu yıllar önce belediye başkanlığımız döneminde Roman vatandaşlar için yaptık, hala kira vermeden bu evlerde oturuyorlar. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, binanızda hasar tespiti yapmak isteyenlere zorluk çıkarmayın. Sizin can güvenliğiniz devlet için önemlidir."