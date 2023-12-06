Üye Girişi
Haberler

AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç: Muhalefetin Belirsizlik ve Çaresizlik Etkisi Artıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, muhalefet kanadında belirsizlik ve çaresizliğin etkisini günden güne artırdığını belirterek, devletin ve milletin önceliklerini göz ardı eden muhalefeti eleştirdi. Ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinerek uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, muhalefet kanadında belirsizlik ve çaresizliğin etkisini günden güne artırdığını belirterek "Her yolu mübah gören muhalefet, devletin ve milletin öncelikleri ve menfaatlerini göz ardı ediyor. Yeni pazarlık ve işbirlikleri arayışı içinde olanların halini üzülerek takip ediyoruz." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere dikkati çekerek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolar olarak kararlılıkla yollarına devam edeceklerini belirtti.

Eser ve hizmet siyaseti anlayışı ile hareket ettikleri dile getiren Kılıç, "Cumhuriyeti cumhurla, devleti milletle, ülkenin imkanlarını halkla buluşturduk. Öte taraftan muhalefet kanadında belirsizlik ve çaresizlik etkisini günden güne artırıyor. Her yolu mübah gören muhalefet, devletin ve milletin öncelikleri ve menfaatlerini göz ardı ediyor. Yeni pazarlık ve işbirlikleri arayışı içinde olanların halini üzülerek takip ediyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Kılıç, insanlığa karşı savaş suçu işleyen işgalci İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Kılıç, "Rehinelere insanca muamele yapan Hamas'a karşı yıllardır keyfi olarak insanlık dışı muamelelerle başta çocuk ve kadınları esir tutan İsrail'in zulmüne hepimiz şahit olduk. Başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü sağlanan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar Filistin davasına tüm yüreğimizle sahip çıkacağız. Bu topraklar Filistinlilerindir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Politika

Milletvekili Ahmet Kılıç AK Parti Bursa Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title