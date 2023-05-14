Neredeyse sandıktan dönecekti! Komünist partili adayın imdadına AK Partili aday yetişti

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Şengül Karslı, Türkiye Komünist Hareketi Milletvekili Adayı Gökdeniz Altuntaş'ın kayıtlı olmadığı okulda oy kullanmasına yardımcı olduğu anları paylaştı. Karslı paylaşımında, "Vekil adayı olarak oyunu istediği yerde kullanma hakkına sahip, sandık görevlisi arkadaşlarımızı bilgilendirerek Gökdeniz Bey'in oy kullanmasını sağladık. AK Hareket, görüş-düşünce ayırt etmeksizin tüm vatandaşlarının ve rakiplerinin bile hakkını savundu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 60 milyondan fazla seçmen oy kullanmak için sandık başına giderken, AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Şengül Karslı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bazı noktalarda yaşanan gerginliklerin aksine ılımlı bir havanın estiği görüntülerde, aynı zamanda hukukçu olan Karslı'nın Türkiye Komünist Hareketi Milletvekili Adayı Gökdeniz Altuntaş'a kayıtlı olmadığı okulda oy kullanmasına yardımcı olduğu görüldü.

"SANDIK GÖREVLİSİ ARKADAŞLARIMIZI BİLGİLENDİRDİK"

Karslı'nın paylaşımında, "Türkiye Komünist Hareketi Milletvekili Adayı Gökdeniz Altuntaş Bey, bir milletvekili adayı olarak oyunu istediği yerde kullanma hakkına sahip, sandık görevlisi arkadaşlarımızı bilgilendirerek Gökdeniz Bey'in oy kullanmasını sağladık. Her zaman demokrasinin gücüne inanmış bu AK Hareket, görüş-düşünce ayırt etmeksizin tüm vatandaşlarının ve rakiplerinin bile hakkını savundu. Savunmaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.

İşte Şengül Karslı'nın o paylaşımı;