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AK Parti milletvekili adayı tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

AK Parti milletvekili adayı tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Politika Haberleri

Adana'da AK Parti milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i seçim çalışması sırasında tehdit eden Selçuk D. gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

ADANA'da AK Parti milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i, seçim çalışması sırasında "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak" diyerek tehdit eden Selçuk D. (41) gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selçuk D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışması kapsamında mahalle esnafını ziyaret etti. Yurduseven esnaf ile sohbet ederken orada bulunan Selçuk D., "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak" sözleriyle tehdit etti. Bu sözlere "Kim benim kafama mermi yağdıracak. Yağdırın. Selamlaşmaya geldik. Bu yaptığınız çok ayıp. Ben çocuğunuz yaşındayım" diye tepki gösteren Yurduseven, şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayın ardından polis, Selçuk D.'yi 'tehdit' suçundan gözaltına aldı. Psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öne sürülen Selçuk D., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Adana Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Politika

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