AK Parti Milletvekili Adayı Mustafa Demir'den 1 Mayıs ziyaretleri

Ak Parti İstanbul milletvekili adayı Mustafa Demir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Eyüpsultan'da esnaf ve işçilerin bayramını kutladı.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala AK Parti milletvekili adayları sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Mustafa Demir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Eyüpsultan'da esnaf ve işçileri ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Milletvekili adayı Demir, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için desteklerini istedi.

"Kendisine güveniyoruz ve yine alacağız"

Eyüpsultan esnafı Gülden Sezgin, "Seçimlerde her zaman onayımız belli. Ben bu yaşıma kadar her zaman seçimlerde AK Parti'ye oy attım, sonuna kadar da kararımın arkasındayım. Kendisine de güveniyoruz ve yine alacağız, başaracağız. Esnafı gezmeleri çok iyi. Sonuna kadar arkalarındayız" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza büyük teveccüh var"

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Mustafa Demir, "Sabah yaklaşık 250 iş kadınımızın olduğu bir kahvaltı yaptık. Son derece verimli geçti. Kadın girişimcilerimizin duruşu ve geleceğe yönelik beklentileri son derece önemli. Esnaf ziyaretimizde de görüyorsunuz, Cumhurbaşkanımıza büyük teveccüh var. Bunu çok rahatlıkla görüyoruz. Çok açık bir şekilde bunu ifade ediyorlar. Yerel yönetimlerden sorumlu olmamdan dolayı ben sürekli alanda olan bir milletvekiliyim" diye konuştu.

"İlk turda mağlubu olmayan büyük bir zafer kazanacağız"

14 Mayıs seçimleri hakkında konuşan Demir, "Geçmişle mukayese edilemeyecek derecede insanlarımız daha şuurlu, daha vakur duruyorlar. 14 Mayıs seçimlerinin sadece bir seçim olmadığının kendileri de farkında. Ülkenin geleceği, barış ve huzuru için birlikte yaşamamızın teminatı olan bir seçim olduğunu biliyorlar. Ben sahayı çok iyi görüyorum. İnsanların teveccühünü çok iyi görüyorum. Bu seçimde de Allah'ın izniyle ilk turda mağlubu olmayan büyük bir zafer kazanacağız. Kimsenin küsmediği mutlak bir AK Parti zaferi olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL