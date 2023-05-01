AK Parti Milletvekili Adayı Mete, seçim çalışmalarını Ula'da sürdürdü

Ak Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, seçim çalışmaları kapsamında Ula ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mete, Gökçe, Akçapınar, Şirinköy, Çıtlık, Ataköy, Gökova, Elmalı, Portakallık, Karabörtlen ve Akyaka mahallelerinde halk buluşarak, AK Parti iktidarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de birçok alanda devrim niteliğinde yatırımlar yapıldığını anlatan Mete, bir dönem insanların devlet ve SGK gibi farklı hastanelere gitmek zorunda kaldıklarını, istedikleri hastanelerden hizmet alamadıklarını söyledi.

Ülkenin her yerine duble yollar yapıldığını, ulaşımın kolaylaştığını aktaran Mete, savunma sanayisinde de gurur verici hizmetlere imza atıldığını kaydetti.

Bu hizmetlerin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Mete, vatandaşlardan 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için destek istedi.

Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen ülkelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini istediğini ifade eden Mete, "ABD, Yunanistan, Suriye, AB ülkeleri, terör örgütleri kimi destekliyor, kimin gitmesini istiyor iyice bakın. İşte o zaman kime oy vereceğinizi de çok iyi görmüş olursunuz. Bugün dünyada söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke oldu Türkiye. Ürettiklerini dünyaya satan, SİHA, İHA ihraç eden bir ülke olduk. Bunlar güçlü bir lider güçlü bir iktidar güçlü bir milletle oldu." diye konuştu.

Mete'ye, seçim çalışmasında Ula Belediye Başkanı Özay Türker, Ula AK Parti İlçe Başkanı Özer Yılmaz ve teşkilat mensupları da eşlik etti.