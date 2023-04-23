AK Parti Milletvekili Adayı Mete, Bodrum'da vatandaşların bayramını kutladı

Ak Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, Bodrum'da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulunup vatandaşların bayramını kutladı.

Mete, Muğla'nın ilçelerinde 14 Mayıs seçimleri için çalışmaları kapsamında Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program çerçevesinde ilk olarak Bodrum Karslılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Başkan Kasım Aydın ve üyelerle bayramlaşıp sohbet eden Mete taleplerini dinledi. Mete, üyelerle sohbetinde AK Parti iktidarını kimlerin istemediğine bakıldığı zaman bu seçimlerin ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

Bodrum Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Mete, Başhekim Op.Dr. Oğuz Berkan Şahin nezaretinde maske ve sosyal mesafe dikkat ederek görevliler ile tedavi gören hastaların bayramını kutladı, geçmiş olsun temennisinde bulunup şifa diledi.

Ziyarette tedavi görev bir İngiliz çiftle de yakından ilgilenen Mete, Türkiye'nin sağlık alanında en iyi ülkelerden olmasının yanında vatandaşına en ekonomik sağlık hizmetini verdiğini dile getirdi.

Hastane ziyaretinden sonra Turgutreis Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşların bayramını kutlayan Mete, SS. 64 Nolu Turgutreis Minibüs ve Otobüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şadi Karadağ ve üyelerle bayramlaşıp taleplerini dinledi.

Mete, üyelerin özellikle belediyelerden şikayetleri üzerine, "AK Parti'li belediyelerde sorun yaşamayan şoför esnafımız Muğla'da sorunlar yaşıyor çözüm üreten belediye yok." değerlendirmesinde bulundu.

Bodrum Karadenizliler derneği Başkanı Sefer Çelik ve üyelerle dernek binasında buluşan Mete, bir süre hasbihal etti.

Mete'ye seçim çalışmasında, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda, Kadın Kolları Başkanı Elmas Özsert, Gençlik Kolları Başkanı Okan Kalaman, AK Parti Muğla Milletvekili Aday Adayı Tarık Taşdemir, Bodrum SKM Başkanı Nejmettin Çiftçi ve teşkilat mensupları eşlik etti.