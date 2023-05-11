AK Parti milletvekili adayı Kar, Fatih'te vatandaşlarla bir araya geldi

Ak Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Selçuk Kar, Fatih'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşın teveccühünün yüksek olduğunu belirten Kar, "Mitingdeki aynı coşkuyu esnafımızda ve vatandaşımızda görüyoruz" dedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala AK Parti milletvekili adayları saha çalışmalarına hız kazandırdı. Saha çalışmalarına Fatih'te devam eden AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Selçuk Kar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. 14 Mayıs seçimleri için destek isteyen Kar'a ilçe teşkilatı da eşlik etti.

"Cumhurbaşkanımıza ve partimize çok yoğun bir teveccüh var"

Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'ye teveccühün yoğun olduğunu vurgulayan Kar, "Bizim vatandaşımızla olan temasımızda Allah'a hamd olsun gerek Cumhurbaşkanımıza gerek partimize çok yoğun bir teveccüh var. Bunu her yerde görebilmek mümkün. Zaten Cumhurbaşkanımızın İstanbul mitingi de herhalde bunun en bariz, en somut örneğiydi. 2 milyonu aşkın insanımızın Cumhurbaşkanımızın mitingine geldiler ve ona bütün yönüyle destek verdiklerini ortaya koydular. Aynı mitingdeki coşkuyu biz şu an itibariyle gerek esnafımızdan gerekse vatandaşımızdan, derneklerimizden, sivil toplum kuruluşlarından görüyoruz" diye konuştu.

"15 Mayıs sabahı istikrarın olduğu bir Türkiye'ye uyanacağız"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın logosunda yer alan "Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek" sözünün altını çizen Kar, "Bizim İstanbul İl Başkanlığımızın bu anlamda çok güzel bir logosu var; 'Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek' diyoruz. Dolayısıyla inşallah biz 15 Mayıs sabahına istikrarın olduğu, ülkemiz açısından, tam bağımsızlığın olduğu bir Türkiye'ye uyanacağız diyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL