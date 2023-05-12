AK Parti Milletvekili adayı Faruk Çelik seçim çalışmalarını sürdürüyor

Eski bakanlardan AK Parti Artvin milletvekili adayı Faruk Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Artvin'de seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'de Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Çelik, cumhuriyete çok şey borçlu olduklarını söyledi.

Slogan Atatürkçüsü olmadıklarını belirten Çelik, "Biz gerçekten hizmet eden Atatürk'ün gösterdiği muhasır medeniyetlerin üzerine ülkeyi çıkarma hedefine koşan bir topluluğuz." dedi.

Çelik, bugüne kadar laf değil iş ürettiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"20 yıldır iktidardayız. 20 yılda tüneller, yollar, havaalanları, hastaneler, uçak gemisi, uçaklar, Togg, okullar, doğalgaz yaptık, mavi vatanı ilan ettik. Uzaya uydular gönderdik, yakın zamanda aya yolculuk için oraya da bir Türk vatandaşımızı indireceğiz. Muasır medeniyetler seviyesi bu demektir. Millet için çalışan, milletin dertlerini çözen anlayıştır muhasır medeniyetler seviyesine çıkmak. Onlar konuştu AK Parti yaptı. Allah'ın izniyle bugüne kadar siz bir kere değil, 15 kere doğru lideri seçtiniz bu ülke kazandı. Pazar günü de mühürler doğru lidere vurulacak. Biz önce Allaha dayandık, sonra millete güvendik bu yüzden başarılı oluyoruz."

30 yıldır siyasetin içerisinde olmasına rağmen böyle bir seçim görmediğini dile getiren Çelik, Türkiye'nin tüm dünyanın gündeminde olduğunu vurguladı.

Dünyanın bir telaş içerisinde olduğuna dikkati çeken Çelik, "Bugün 6'lı masa diye başladılar 7'ye 8'e çıktı. Diyorlar ki 8-9 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. ya devlet koltuk dağıtma yeri midir? Neredeyse bakanların sayısı kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Muhalefet miting yapıyor, liderlerin konuşmasından Kılıçdaroğlu'na sıra gelmiyor. Bunlar oturacaklar Ankara'da da memleketin işini görecekler. Bunun için diyorum ki hesap büyük fesat büyük." diye konuştu.

Çelik, muhalefetin siyasi bir sofra kurduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Meral Hanım bu sofrayı beğenmedi. Sert bir şekilde kalktı. Kumar masası dedi, birçok şey söyledi. Doğruda söyledi. Dedik ki 'Meral Akşener hanım yiğitliğini gösterdi. Yanlışa dur dedi. 7 düvelin arkasında olduğu bölücülerin, teröristlerin gelecekte cirit atmak istedikleri ortamda olmak istemiyorum' anlamında bir çıkıştı diye anladık. 48 saat geçmedi oturttular. Bu sofra öyle bir sofra ki 48 saat geçmeden bu sofradan kalktım diyeni yerine oturtuyor. Dün seçime 48 saat kalmış, adam CHP'ye partilere, hepimize çok şey söyledi. Muharrem İnce söyledi saydı, durdu. Adam dün istifa etti. Bu da diyor ki ben o sofraya oturmam. Birileri de diyor ki 'oturmak istemesen de bu masaya oturacaksın'. Bu nasıl bir sofradır? Kendilerine göre bir dizayn, bir merkezden dizayn edilen bir sofradan bahsediyoruz."

Çelik, konuşmasının ardından Memleket Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye üye olan Celil Turan ve Soner Dursun'a rozet taktı.