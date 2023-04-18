AK Parti Milletvekili Adayı Eroğlu, Çağlayan'da esnafı ziyaret etti

AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Hüseyin Eroğlu, Çağlayan'da esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Ak Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Hüseyin Eroğlu, Çağlayan'da esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Eroğlu, "Bu seçim, alnını seccadeye koyan kardeşlerimizle ayakları ile seccadeye basıp sonrasında da gülerek İslam toplumunu küçümseyenlerin arasında olacak" dedi.

Milletvekili adaylık listesinin açıklanmasıyla birlikte seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Hüseyin Eroğlu ve ilçe teşkilatı mensupları, Çağlayan'da saha çalışmalarına devam etti. Çağlayan Mahalle Muhtarlığına ziyaret gerçekleştiren Eroğlu ve beraberindeki heyet, daha sonrasında bölge halkı ve mahalledeki iş yerlerini gezerek vatandaştan destek istedi.

"Cumhurbaşkanımızı çok açık ve net bir şekilde desteklediklerini görebiliyoruz"

AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Hüseyin Eroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin sıradan bir seçim olmayacağını dile getirerek, "teşkilat mensuplarımızla beraber 14 Mayıs 2023 seçimleri için yağmur, çamur demeden yollardayız, çalışıyoruz. Bu seçim alnını seccadeye koyan kardeşlerimizle ayakları ile seccadeye basıp sonrasında da gülerek İslam Toplumunu küçümseyenlerin arasında olacak bir seçim. Bir taraftan Batının desteklediği başta Amerika olmak üzere emperyalistlerin desteklemiş olduğu ve Türkiye'de ki seçimleri etkilemeye çalışan güçlerle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin bir seçimi olacak. Bu seçimin sıradan bir seçim olmadığının artık vatandaşlarımız farkında. Yüz noktaya gidiyorsunuz, emin olun 95 noktada Sayın Cumhurbaşkanımızı çok açık ve net bir şekilde desteklediklerini görebiliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL