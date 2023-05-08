AK Parti Milletvekili adayı Eroğlu: '1 milyon 700 bin vatandaşımız vatana sahip çıkmak için, istiklal için Atatürk Havalimanı'ndaydılar'

Ak Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili adayı Hüseyin Eroğlu, Eyüpsultan'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sonrasında seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Eroğlu, "1 milyon 700 binden fazla olan vatandaşımız milli duruş için, vatana sahip çıkmak için, istiklal için Atatürk Havalimanı'ndaydılar. Yürüyerek miting alanına geldiler, neydi dertleri onların? İşte istiklal dertleri var" dedi.

Ak Parti İstanbul milletvekili adayları, seçim çalışmalarına üç bölgede devam ediyor. Saha çalışmalarına Eyüpsultan'da devam eden AK Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili adayı Hüseyin Eroğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Eroğlu'na partisinin Eyüpsultan İlçe Teşkilatı da eşlik etti. Vatandaşlardan 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek isteyen Eroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Aziz vatandaşlarımız emperyalist güçlerin ülkemizdeki seçimlere müdahil olduğunun farkına vardı"

14 Mayıs seçimlerinin normal bir seçim olmadığını ve vatandaşların bu durumun farkına vardığını söyleyen Eroğlu, "Sahada vatandaşlarımızla bire bir görüşmelerimizde ve ziyaretlerimizde şunu görmekteyiz. Bu seçimin normal bir seçim olmadığının farkına varmış vatandaşlarımız. Özellikle Batı'nın, emperyalistlerin, başta Amerika olmak üzere diğer emperyalist ülkelerin ülkemizdeki seçimlere müdahil olmasının farkına vardı aziz vatandaşlarımız. Bu doğrultuda istiklal ve istikbal mücadelesi vereceklerinin farkındalar. 7 Mayıs 2023 Pazar günü saat 16.00'da başlayan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın organizasyonunda yapılan Büyük İstanbul Mitingi'nde aziz milletimizi, hatta çevre vilayetlerden gelen vatandaşlarımızı gözlemledik. 1 milyon 700 binden fazla olan vatandaşımız milli duruş için, vatana sahip çıkmak için, istiklal için Atatürk Havalimanı'ndaydılar. Yürüyerek miting alanına geldiler, neydi dertleri onların? İşte istiklal dertleri var. Seçim normal seçim değil ve vatandaşlarımız bunun farkındalar. ve aziz milletimiz en büyük tarihi dersi verecektir" şeklinde konuştu.

"Ben ezelden beridir AK Partiliyim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve ezelden beridir AK Partili olduğunu söyleyen 74 yaşındaki ayakkabı tamircisi Şehzade Balcı, "Milletvekili adayına hayırlı olsun, inşallah destekleyeceğiz. Evde dört tane oyumuz var. Dördü de onların. Ben ezelden beridir AK Partiliyim. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Cumhurbaşkanımız inşallah tekrar kazanacak, öyle tahmin ediyorum" dedi. - İSTANBUL