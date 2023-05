Ak Parti Milletvekili adayı Ekinci : "Ak Parti olarak proje üzerine proje, müjde üzerine müjdeler açıklarken, Millet İttifakı'nın hiçbir projesinin olmadığını görüyoruz"

Ak Parti Milletvekili adayı Azmi Ekinci Sancaktepe esnafıyla bir araya geldi

İSTANBUL - AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Azmi Ekinci, seçim çalışmaları için Sancaktepe esnafını ziyaretlerde bulundu. Basına açıklama yapan Ekinci, "AK Parti olarak biz proje üzerine proje, müjde üzerine müjdeler açıklarken, önümüzdeki 5 yıl içerisinde seçim beyannamemizde belirtmiş olduğumuz, 6 başlık altında özetlemiş olduğumuz projelerimizi anlatırken, karşı cephenin hiçbir projesinin olmadığını görüyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Azmi Ekinci, seçim çalışmaları dolayısıyla Sancaktepe esnafını ziyaret etti. Çelik, dükkanlara girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Sancaktepe esnafı da seçimde desteklerini vereceklerini belirterek Ekinci'ye ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

"Bütün bu ideolojileri kendilerine makam elde etmeye yönelik oluşturulmuş bir ideoloji"

Ziyaretlerin ardından basına açıklamada bulunan Azmi Ekinci, "Anadolu Yakasında aşağı yukarı bütün ilçelerimizi dolaştık. Teveccühü son derece iyi gördüm. İnsanlar kararlarını vermişler. İnsanlar Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında farkı çok iyi ve çok net görüyorlar. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında yeniden, bundan sonraki 5 yılı Cumhurbaşkanımızın tecrübelerinden faydalanacak şekilde, Türkiye'nin faydalandırılması gerektiğini düşündüklerini görüyorum. Türkiye'nin geleceğini 1 buçuk 2 senede bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaramamış olan 7'li masa ve onun arkasındaki yedi düvele güvenerek herhangi bir şey yapmayacaklarını görüyorum. Bunu bizzat söylüyorlar da. Aynı zamanda 20, 25 gündür sahadayım, ondan öncesinde de görüyordum. AK Parti olarak biz proje üzerine proje, müjde üzerine müjdeler açıklarken, önümüzdeki 5 yıl içerisinde seçim beyannamemizde belirtmiş olduğumuz, 6 başlık altında özetlemiş olduğumuz projelerimizi anlatırken, karşı cephenin hiçbir projesinin olmadığını görüyoruz. Türkiye'nin menfaatine olacak şekilde hiçbir projesinin olmadığını görüyoruz.

İki projeleri var, onu söylemek istiyorum. Birinci projesi Türkiye'yi 21 yılda uçurumun kenarından alıp bugün sayılı ülkeler arasına getiren, Türkiye'nin mimarı olan Cumhurbaşkanımızı yıkmak, yenmek. Bunların bir projesi bu. Bu proje de onlara ait bir proje değil. Bu proje Biden ve avanelerinin projesi. İkincisi, Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar yapmış olduğu projelerin temeline beton dökmek. Şu an Sancaktepe'deyiz. Sancaktepe'de metro inşaatı vardı, ihalesi yapılmıştı, temeli açılmıştı. Geldiler o inşaatın temeline kapatma töreni yaparak beton döktüler. Bu adamlara her şeyi tam takır rayında yürüyen bir İstanbul Büyükşehir'i teslim ettiğimiz halde şu anda İETT'lere bakın, yola dökülüyorlar. Bu adamların geçmişine baktığınızda aynı şeyler söz konusu. SGK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemlerdeki hastanelerin fotoğraflarını hatırladığınızda bunların neler yapabileceğini vatandaşımız da görüyor, biz de biliyoruz. 3'üncü bir projeleri var, bu proje kendi şahıslarına yönelik. Her biri bir makam elde etmek istiyor. Onun için 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcılarında her biri konuşlandı. Belki bakan sayısı artırılacak. Bütün bu ideolojileri de kendilerine makam elde etmeye yönelik oluşturulmuş bir ideoloji, yaklaşım tarzı aslında. Bunun ideolojik, felsefi bir tarafı yok" dedi.