AK Parti Milletvekili Adayı Çağan ve Cıngı'dan Esnaf Ziyaretleri

14 Mayıs seçimlerine 2 haftadan az bir zaman kala ilçe ve esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdüren AK Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan, esnaf ziyareti yaparak mahalle toplantısına katıldı.

14 Mayıs milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri öncesi sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan, farklı alanlarda faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. AK Parti'nin bir diğer Milletvekili Adayı Murat Cahit Cıngı ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Sarıkaya ile Mustafa Karslıo'nun da yer aldığı ziyaretlerde ilk nokta Erkilet Bulvarı üzerindeki esnaf oldu. Esnafa yönelik yapılacak çalışmaları anlatarak, öneri ve taleplerini dinleyen Deniz Çağan, daha sonra Camiikebir mahallesine geçti. Vatandaşlarla sohbet eden Çağan, Yenimahalle'de tezgah açan pazarcı esnafı ile de bir araya geldi. Ziyaretler Sahabiye mahallesinde gerçekleştirilen mahalle toplantısı ile sona erdi. Seçim gezilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Çağan, gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; vatandaşlarla gerçekleştirdiği samimi sohbetler esnasında desteklerini ve dualarını talep etti. Milletvekili adayları olarak teşkilatın belirlediği program dahilinde ziyaretlere devam ettiklerini kaydeden Çağan; "Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, halkımızın güveni tam. İstikrarın devam etmesi ve ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması yolunda atılan adımların devamı adına halkımızın görüşü net" dedi.

Türkiye'nin Savunma Sanayii'nde son yıllarda yükselişe geçtiğine dikkat çeken Deniz Çağan, hedeflerinin bağımsız bir savunma sanayi olduğunu dile getirdi. 21 yıllık AK Parti iktidarı ile birlikte ülkemizde hayata geçirilen gerek savunma sanayi ve gerekse de ekonomi hamlelerini gururla izlediklerinin altını çizen Çağan; "Türkiye savunma sanayisinde artık bir 'pazar değil bir aktör' haline geldi. Dolayısıyla bu seçimleri Türkiye'nin dönüm noktası olarak görüyorum. İnanıyor ve güveniyorum ki değerli hemşehrilerimiz Türkiye'de istikrarın, güvenin ve huzurun devamı için 14 Mayıs'ta oylarını kullanarak ülkenin geleceğine yön verecekler" şeklinde konuştu. - KAYSERİ