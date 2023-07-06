AK Parti Milletvekili Abdürrahim Dusak, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in Yakılmasını Kınadı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayarak, ifade özgürlüğünün diğerlerinin hakları ve inançlarıyla çatışmaması gerektiğini belirtti. Dusak, uluslararası toplumun İslamofobi ile mücadele etmek ve nefret suçlarını önlemek için daha etkili önlemler alması gerektiğini söyledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayarak, "Hiçbir gerekçe, ifade özgürlüğü adı altında kutsal kitabımıza veya başka herhangi bir dinin kutsal kitabına saldırma hakkını veremez." dedi.

Dusak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan olayı alçakça bir saldırı olarak değerlendirerek, bu eylemin sadece İslam'a değil, aynı zamanda insanlık değerlerine büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi.

İfade özgürlüğünün, önemli ve değerli bir hak olsa da bu özgürlüğün, diğerlerinin hakları ve inançlarıyla çatışmaması gerektiğini belirten Dusak, "Hiçbir gerekçe, ifade özgürlüğü adı altında kutsal kitabımıza veya başka herhangi bir dinin kutsal kitabına saldırma hakkını veremez. İfade özgürlüğü; hoşgörü, saygı ve anlayış içinde kullanılmalıdır." diye konuştu.

Dusak, uluslararası toplumun İslamofobi ile mücadele etmek ve bu tür nefret suçlarını önlemek için daha etkili ve caydırıcı önlemler alması gerektiğini dile getirdi.