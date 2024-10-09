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AK Parti Menemen İlçe Başkan Adayı Hanifi Can'dan birlik ve beraberlik mesajı

AK Parti Menemen İlçe Başkan Adayı Hanifi Can'dan birlik ve beraberlik mesajı
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AK Parti Menemen İlçe Başkan Adayı Hanifi Can, ilçe kongresi öncesinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ak Parti Menemen İlçe Başkan Adayı Hanifi Can, ilçe kongresi öncesinde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Parti tabanını ve teşkilatı bir araya getirecek projelerle yola çıktığını belirten Hanifi Can, "Bu süreçte en büyük gücümüz, birbirimize olan güvenimiz ve inancımızdır" dedi.

Menemen'deki AK Parti teşkilatının kongre öncesinde büyük bir heyecan ve umut içinde olduğunu vurgulayan Can, "Hepimiz için en güzel teşkilatçılık örneği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılarla dolu siyasi hayatıdır. Teşkilatlarına verdiği değerdir. Teşkilatlara öğütlediği başarı vizyonudur. Cumhurbaşkanımızın partimize yıllarca gösterdiği vizyon çerçevesinde, hep birlikte Menemen'de AK Parti bayrağını daha da yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.

Hanifi Can, gençlerin ve kadınların siyasetteki önemine de değinerek, "Yenilikçi ve dinamik bir ekip ile Menemen'de daha güçlü bir AK Parti teşkilatı oluşturacağız. Birlikte çalışarak hem ilçemize hem de partimize en iyi hizmeti vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kongre sürecinde karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde hareket edeceklerini belirten Can, tüm üyeleri birlik olmaya çağırarak, "Kazanan AK Parti ve Menemen olacak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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