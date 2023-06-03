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AK Parti Meclis Grup Yönetimi Belirlendi

AK Parti Meclis Grup Yönetimi Belirlendi

Politika Haberleri

TBMM AK Parti Grup toplantısında yapılan seçimde Abdullah Güler grup başkanı, Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta grup başkan vekili seçildi.

TBMM AK Parti Grup toplantısında yapılan seçimde Abdullah Güler grup başkanı, Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta grup başkan vekili seçildi.

TBMM AK Parti Grup Genel Kurulu, 28'inci Dönem'de görev yapacak grup başkanı ve grup başkan vekillerinin seçimi için toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanı seçildi. İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Emin Akbaşoğlu, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise AK Parti Grup Başkan Vekili seçildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

Abdullah Güler Özlem Zengin AK Parti Politika Haberler

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