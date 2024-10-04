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AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığına Muzaffer Aravi Atandı

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığına Muzaffer Aravi Atandı
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Muzaffer Aravi, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Marmaris İlçe Başkanlığına atandı. Aravi, atanmasının yenilenme ve değişim için önemli olduğunu belirtirken geçmişteki arkadaşlarını onurlandırarak güçlü bir gelecek için birlikte adım atacaklarını ifade etti.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, Marmaris İlçe Başkanlığına Muzaffer Aravi'yi atadı.

Aravi, yaptığı açıklamada, atanmasının sadece değişim değil, aynı zamanda bir yenilenme olduğunu belirterek, geçmişten bugüne kadar partilerine emek veren dava arkadaşlarını onurlandırarak, güçlü bir geleceğe birlikte adım atacaklarını ifade etti.

Ak Parti'de, Gençlik Kolları Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyelikleri yapan Aravi, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi seçilmişti.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığında yarın devir teslim töreni gerçekleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Politika

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