AK Parti Mardin İl Başkanlığı yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyor.

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığında ilçe mahalle başkanlarıyla toplantıda bir araya geldiklerini, toplantıda 22 yıldır ülkeye hizmet eden AK Parti'de görev almanın sorumluluklarına değinildiğini söyledi.

En alt kademeden en üst kademeye kadar herkesin görevini layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini dile getiren Alma, meselenin özünde hizmet olunca mevkinin asla söz konusu olmayacağını belirtti.

Mahalle başkanlarıyla istişare toplantılarını Artuklu ilçesinde başlattıklarını ifade eden Alma, "İnşallah tüm ilçelerimizi baz alarak yapacağımız çalışmalarla önümüzdeki yerel seçimlerini anlımızın akıyla tamamlayacağız." dedi.