Ak Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, muhtarlarla bir araya geldi.

Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı İsa Dal ve muhtarlardan oluşan heyet, AK Parti İl Başkanı Alma'yı ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Alma, muhtarlarla çeşitli programlarda sık sık bir araya geldiklerini, çözülmesi gereken sorunları çeşitli yerlere ulaştırmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Muhtarlığın son derece önem arz eden bir makam olduğunu kaydeden Alma, "Çünkü mahallelerimizin en küçük sorununa bile kendileri vakıftır. Kendileriyle mahallelerini ilgilendiren konularla ilgili istişare ettik. Bu konuların çözümü için çalışmalarımızı ivedilikle yerinde gerçekleştirdik." dedi.

Alma, muhtarlara kapılarının her zaman açık olduğunu, istedikleri her an kendilerine ulaşabileceklerini aktardı.