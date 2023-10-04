AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma başkanlığında yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak, yerel seçimlere doğru Mardin'in ve partinin çıkarları doğrultusunda birlik içinde hareket edileceği belirtildi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma başkanlığında yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

İl binasında yapılan toplantıda konuşan Alma, birlik ve beraberlik mesajı vererek, yerel seçimlere doğru Mardin'in ve partinin çıkarları doğrultusunda birlik içerisinde durmadan, yorulmadan yollarına devam edeceklerini söyledi.

Sorumluluk bilinciyle ülke, bölge ve Mardin'e hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklarını bildiren Alma, şöyle konuştu:

"Yönetimde bulunan birbirinden değerli kardeşlerimize önemli görevler düşmektedir. Yeni Türkiye Yüzyılı'nın inşasında bayrağı devralarak en yükseğe çıkarmanın derdi içerisinde ilimizin her bir metrekaresini dolaşarak vatandaşımızın yanında olacağız. Önümüzde çok önemli bir sürecin bizi beklediğini biliyoruz. İnşallah teşkilatımız ve halkımızla birlikte önümüze çıkacak her türlü engeli bertaraf ederek yolumuza devam edeceğiz."