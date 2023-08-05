AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal: Seçimden sonra da çalışmalarımıza başladık

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden başarıyla çıktıklarını ve seçimin hemen ardından saha çalışmalarına başladıklarını söyledi. Akkal, Türk milletinin feraseti ve parti teşkilatının çabalarıyla seçimden zaferle çıktıklarını belirtti.

AK Parti Manisa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Tamer Akkal, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden, milletin feraseti sayesinde başarıyla çıktıklarını, seçimin hemen ardından saha çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla AK Parti tarafından Manisa'daki bir otelin konferans salonunda düzenlenen "Şehir Buluşmaları" etkinliğinde konuşan Akkal, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana belki de en önemli seçimi mayıs ayında geride bıraktıklarını belirtti.

Akkal, 14 ve 28 Mayıs'taki seçimin kolay olmadığını vurgulayarak, "Çünkü uluslararası güçler ve terör örgütleri, Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birlikte çalışma yaptı. Hem Türk milletinin feraseti hem de sizlerin çabalarıyla bu seçimden başarıyla çıktık. Ancak bizde işler seçimden sonra bitmez, seçimin hemen ardından programlarımıza, çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.

Seçimden hemen sonra saha çalışmalarına başladıklarını kaydeden Akkal, bütün milletvekillerinin, parti teşkilatının, il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle Türkiye'yi dolaşarak çalıştığını, 2024'ün de AK Parti'nin zafer yılı olması için gereken gayreti gösterdiğini dile getirdi.

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da Türkiye Yüzyılı'nın başladığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin ve Manisa'nın kazanımları noktasında işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Şehir buluşmaları bizim için çok önemli." dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ise yerel seçimler için çalışmalara başladıklarını anlatarak, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Manisa'da 17 ilçenin de belediye başkanlığını kazanma potansiyeline sahip olduklarını, bunun için çalıştıklarını, genel seçimlerde elde ettikleri başarıyı yerel seçim sonuçlarıyla taçlandırmak istediklerini ifade etti.