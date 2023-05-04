AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, Demirci'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, seçim çalışmaları kapsamında Demirci ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi ve bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, seçim çalışmaları kapsamında Demirci ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi ve bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Baybatur, Demirci Hükümet Konağı'nda mahalle muhtarları ve oda başkanları ile toplantı yaparak sorunlarını ve taleplerini dinledi.

İlçe esnafını ziyaret eden Baybatur, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar ile birlikte Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi'nde hayırsever Ahmet Dilşeker anısına yaptırılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Murat Baybatur, Akıncılar Mahallesi'nde şehit ailesini ziyaret ettikten sonra Kılavuzlar Mahallesi'nde halk toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Baybatur, "Millet İttifakı'nı görüyorsunuz. Kimin ne makam istediği belli değil. Birilerine cumhurbaşkanı yardımcılığı, birilerine milletvekilliği dağıtıyorlar. Bizim Cumhur İttifakı'nda asla böyle pazarlıklar yok.15 Temmuz sonrasında Cumhur İttifakı kuruldu ve o günden bu zamana Devlet Bahçeli Bey'in, devlete sahip çıkan duruşuyla sapasağlam bugüne geldik. Cumhur İttifakı'nın devlete sahip çıkmak, vatanı korumak dışında hiç kimseyle bir pazarlığı olamaz. Biz öyle birileri gibi özerklik getireceğiz ya da cezaevinden PKK'lıları, FETÖ'cüleri çıkarma vaadi vermiyoruz. Bu vaatlerin kimler tarafından verildiğini, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bunları düşünerek mührü vuracağınız yeri de çok iyi biliyorsunuz" diye konuştu.