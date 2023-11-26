AK Parti Manisa İl Teşkilatı, temayül yoklaması düzenledi

Ak Parti Manisa İl Başkanlığı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması düzenledi.

Atatürk Spor Salonu'ndaki temayül yoklamasında, delegeler, elektronik ortamda oylarını kullanıyor.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AK Parti olarak 81 ilde temayül yoklamalarıyla yerel seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Temayül yoklamalarının AK Parti'nin teşkilat kültürünün önemli bir parçası olduğunu kaydeden İleri, "2024'te yapılacak yerel seçimlerde 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirleri hayata geçirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti belediyeciliğini vatandaşlarla buluşturmak amacıyla çalışıyoruz. Bunun için son derecek kararlıyız ve elimizden gelen en büyük çabayla bu istikamette çalışıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Ömer İleri, temayül yoklamalarının sistematik ve düzenli yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu da AK Parti teşkilatlarının organizasyon tecrübesinin ve kültürünün ayrı bir tezahürü olsa gerek. Hakikaten saat 10.00'dan itibaren büyük bir sükunet içinde delegelerimiz buraya geldiler, tercihlerini belirtmeye başladılar. Teknolojinin son imkanlarını da kullanarak, inşallah bu süreç sonucu ortaya çıkan değerlendirmeleri ilerleyen aşamalarda hesaba katıyor olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İlerdeki güzel sürecin habercisidir diye düşünüyorum. Keyifle güzel bir organizasyon kapsamında teşkilat üyelerimiz bir araya geldi, bunun da mutluluğunu yaşıyoruz."

Manisa'da da 3 bine yakın delegenin 63 belediye başkan aday adayı için görüş belirteceğini aktaran İleri, "Şu ana kadar önemli ölçüde katılım sağlandı. İnşallah saat 16.00 itibarıyla süreci tamamlamış olacağız. Genel merkezimizde de e-temayül sonuçları anında belirlenmiş olacak." diye konuştu.