AK Parti Manisa İl Teşkilatı iftarda buluştu

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, ramazanın son gününde iftar programında bir araya geldi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığınca Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri'nde organize edilen iftar programında konuşan Başkan Salih Hızlı, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Nisan'da kentte ağırlamaya hazırlandıklarını hatırlatan Hızlı, herkesi saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki buluşmaya davet etti.

AK Parti Manisa 1. Sıra milletvekili adayı Bahadır Yenişehirlioğlu da Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü, nesillerin geleceği için önemli bir seçimin arifesinde olduklarını söyledi.

Yenişehirlioğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerin bir "var olma" mücadelesi şeklinde nitelenebileceğine dikkati çekerek, "Bir var olma ya da yok olma mücadelesi içindeyiz. Allaha şükürler olsun ki Türkiye Cumhuriyeti'nin asil ve soylu evlatları olarak, bir arada, aynı çatı altında olmamız aynı ülkü ve dava etrafında birleşmemiz en büyük gücümüz. Allah'ın izniyle bu seçimlerden el birliğiyle daha da güçlenerek çıkacağız, Buna olan inancımız ve azmimiz tamdır. Ülkemizin menfaatleri, evlatlarımız geleceği için hepimiz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bulunduğumuz yerlerde nerede bir nefes varsa oraya ulaşacağız ve davamızı oraya taşıyacağız. Cumhur İttifakı ile daha güçlenmiş bir şekilde bu seçimlerden galip çıkacağız." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Türkiye demokrasisi ve istikrarı için önemli bir seçime gidildiğini belirterek, "Türkiye, Cumhur İttifakı ile büyük bir istikrara kavuştu ve yükselişe geçti. Bu istikrarla birlikte güçlü ve kararlı bir şekilde 'Kızılelma'ya doğru yürüyoruz. Bunu ekonomi, teknoloji, bilim, sanat, milli savunma ve daha pek çok alanda somut örnekleriyle bütün milletimiz her gün neredeyse her saat görmektedir." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Manisa milletvekili adayları, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, ilçe belediye başkanları, parti yönetimi ve teşkilat mensupları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.