AK Parti Malatya İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenledi

Ak Parti Malatya İl Başkanlığınca bayramlaşma programı organize edildi.

Ak Parti İl Başkanı Namık Gören, Yeşilyurt ilçesinde Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki bayramlaşmada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı buruk bir bayram yaşadıklarını söyledi.

Deprem felaketinden hemen sonra yaraların sarılmaya başlandığını belirten Gören, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla başlattığımız seçim çalışmalarımızın milletimize, memleketimize ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a umut bağlayan mazlum milletlerin tamamına hayırlı olmasını diliyorum. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan da on binlerce kalıcı konutun inşasına başlayacak kadar güçlü olan devletimiz vardır."

Gören, milletvekili adaylarına seçimde başarılar dileyerek, çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayana kadar ilk günkü aşkla ve heyecanla çalışacaklarının altını çizdi.

Programda, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve milletvekili adayları da konuşma yaptı.