AK Parti 'Liderlik Okulu' 81 İl Başkanıyla Gerçekleşti

AK Parti 'Liderlik Okulu' 81 İl Başkanıyla Gerçekleşti
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AK Parti Genel Merkez Arge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Liderlik Okulu' programı, 81 ildeki partilileri bir araya getirerek önemli bir eğitim gerçekleştirdi. Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da toplantıda yer aldı.

Ak Parti Genel Merkez Arge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Liderlik Okulu' 81 ildeki başkanlar bir araya getirdi.

Ankara'da düzenlenen Liderlik okulu eğitiminin ardından konuşan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, "Genel Merkez ve Eğitim Başkanlığı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen, 81 il başkanı ve 971 ilçe başkanı katılımlarıyla gerçekleşen teşkilat akademisine AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile katıldık. Son derece önemli ve fayda sağlayan bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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