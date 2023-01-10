AK Parti'li Zengin: Temel meselelere kendi dar çerçevelerinde bakan siyaset anlayışı (2)

'SAYIN KILIÇDAROĞLU BAŞLATTI'

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Zengin, siyasi partilerden istedikleri randevuya muhalefetten olumsuz yanıt gelmesiyle ilgili, "Başörtüsü siyasetin bir malzemesi değil. Başörtüsü bizim için hayati bir mesele. Bir araya geliriz, yarın komisyonda olanlarla konuşulabilirdi ama HDP Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karardan dolayı, CHP ve İYİ Parti de yarın komisyonda görüşülecek olan mesele yüzünden kabul etmediklerini ifade ettiler. Onlar açısından üzüntü vericidir. Biz yarın 12.00'de MHP ile bir araya geleceğiz ve bu konuya dair bir açıklama yapacağız. Başörtüsüne dair konuyu hala anlayamadıklarını görüyorum. Bu olan bitenlerden sonra acaba 'hayır' demek için kendilerine bir zemin, bir gerekçe mi arıyorlar diye düşünüyorum. Biz başlatmadık bu süreci. Sayın Kılıçdaroğlu başlattı. Kendi başlattığınız sürece sahip çıkarsınız ve kavgalarınızı ayırırsınız. Bu tablo sanki 'hayır' demek için bir formül mü arıyorlar diye düşünmeme sebebiyet verdi" dedi.Derneği daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ziyaret etti. Tunç, konuyla ilgili görüşlerinin sorulmasını üzerine, "Siyasi partilerin başörtüsüne anayasal güvence getiren bu değişiklik teklifiyle ilgili AK Parti grubunun görüşme taleplerini reddetmelerinin gerekçeleri doğru değil. Siyasi partiler gruplar arasında her türlü konuyu görüşebilmeli. Anayasa değişikliği geniş bir mutabakat gerektiriyor, nitelikli bir çoğunluk gerektiriyor. Dolayısıyla grubumuzun siyasi partilerle bu konuyu görüşmek istemesinden daha doğal bir durum söz konusu değil. Gerekçe olarak karma komisyondaki dosyaların gündeme alınması deniliyorsa, bu onunla bağlantılı bir konu değil. Konular farklı, konuları birbirine karıştırmak doğru değil. Anayasa değişikliklerinin görüşme usulü belli. 400'ün üzerinde bir çoğunlukla kabul edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, -